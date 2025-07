Nuova avventura Pirlo ci riprova Il Maestro firma con lo United FC negli Emirati Arabi

Una meta sorprendente ed esotica, per ripartire dopo quasi un anno di pausa. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore dello United Fc, squadra con sede a Dubai e che milita nella seconda serie calcistica degli Emirati Arabi Uniti. Il club emiratino, fondato solamente nel 2022 e di proprietĂ dell’ex portiere moldavo Ilie Cebanu, ha accolto con entusiasmo l’ex tecnico di Juventus e Sampdoria: "Campione del Mondo nel 2006 e icona del calcio mondiale, Pirlo porta con sĂ© una visione di gioco unica e un’importante esperienza da allenatore. Lui rappresenta i valori e le ambizioni del nostro club. La sua nomina significa per noi un nuovo e ambizioso capitolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuova avventura. Pirlo ci riprova. Il “Maestro“ firma con lo United FC negli Emirati Arabi

In questa notizia si parla di: pirlo - united - emirati - arabi

Pirlo riparte dalla Serie B degli Emirati Arabi: è il nuovo tecnico dello United Fc - Annuncio a sorpresa per l'ex allenatore di Juve e Samp, che tenta la seconda esperienza all'estero dopo quella in Turchia nel 2022

Andrea Pirlo ancora in Serie B, ma a Dubai: allenerĂ lo United Fc - Prima le vacanze in Spagna con il suo agente, Tullio Tinti. Quindi le valutazioni. Alla fine, le firme.

Pirlo torna in panchina: guiderà lo United FC in Serie B degli Emirati Arabi - Andrea Pirlo torna in panchina e lo fa con una scelta che nessuno si aspettava. L’ex regista di Milan e Juventus riparte dalla Serie B degli Emirati Arabi  per guidare lo United FC, giovane club di Dubai che vuole crescere rapidamente e conquistare la promozione.

Andrea Pirlo riparte dalla Serie B degli Emirati Arabi: è il nuovo tecnico dello United Fc, quarta avventura in panchina per l’ex Juve Riparte dagli Emirati Arabi, nella seconda divisione, la carriera di allenatore di Andrea Pirlo. L’ex tecnico di Juventus e Vai su Facebook

Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore del #DubaiUnited, 2ª divisione Emirati Arabi. Con lui anche il vice Roberto Baronio #calciomercato Vai su X

Pirlo riparte dalla Serie B degli Emirati Arabi: è il nuovo tecnico dello United Fc; Nuova panchina per Andrea Pirlo; UFFICIALE Pirlo nuovo tecnico del United FC, negli Emirati Arabi.

Nuova avventura. Pirlo ci riprova. Il “Maestro“ firma con lo United FC negli Emirati Arabi - Una meta sorprendente ed esotica, per ripartire dopo quasi un anno di pausa. Secondo sport.quotidiano.net

Pirlo riparte dagli Emirati Arabi: è il nuovo allenatore dello United FC - L'ex centrocampista ha accettato l'offerta del club di Dubai che milita in seconda serie. Si legge su msn.com