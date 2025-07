Nuoto artistico | quarto posto per l’Italia nell’Acro dietro la Spagna

Le ragazze di Roberta Farinelli, campionesse d’Europa il mese scorso a Funchal, si migliorano ancora ma chiudono ai piedi del podio la finale del team nuoto acrobatico. Un altro quarto posto nella finale del pomeriggio che chiude il programma del nuoto artistico dei mondiali alla World Aquatics di Singapore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: nuoto - artistico - quarto - posto

Nuoto artistico, la Cina domina il solo libero in Coppa del Mondo a Markham - Va in archivio anche la seconda giornata della tappa di Markham, in Canada, terzo appuntamento della Coppa del Mondo 2025 di nuoto artistico.

VIDEO | Le Naiadi tornano protagoniste: 1.500 atleti tra campionato e nuoto artistico con il campione Misinini - Due eventi di portata nazionale e 1.500 atleti a Le Naiadi per il campionato nazionale di nuoto Libertas (vasca da 25 m e 50 metri) “L’altra piscina in acqua a tutte le età ” in programma dal 20 al 22 giugno prossimi, e per l’Aquatic Games Show, la gara di nuoto artistico che si svolgerà sabato 5.

Arezzo festeggia un nuovo titolo toscano nel nuoto artistico: trionfo per Gaia Silvestri - La Chimera Nuoto festeggia un titolo toscano nel nuoto artistico. Il merito è di Gaia Silvestri (classe 2014) che ha trionfato al campionato regionale Uisp di Firenze nella gara individuale della categoria Esordienti, meritando i voti più alti della giuria per l’accuratezza, la stabilità e.

Congratulazioni a Filippo Pelati, giovane talento del nuoto artistico cresciuto in vasca a Copparo, che oggi ha scritto una splendida pagina di sport e... Vai su Facebook

Posts with replies by Nuoto Mania (@Nuotomania) Vai su X

Nuoto Artistico: Acrobatic Routine l'Italia è quarta. Tuffi, Barnabà e Baraldi in finale 27 m. - Aggiornamento del 25 Luglio delle ore 14:48; LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: quarto posto finale per l’Italia dietro la Spagna, oro per la Cina; Mondiali di Singapore, due quarti posti per il nuoto artistico azzurro.

Nuoto Artistico, Acrobatic Routine: l'Italia è quarta, oro alla Cina - Video - Le etolies Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Alessia Macchi, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice, Beatrice Andina e Giorgia Macino chiudono al quarto posto col punteggio complessivo di 2 ... Lo riporta msn.com

Nuoto artistico, Mondiali: Arco e Pelati-Ruggiero quarti, Italia 3^ al mondo - Un altro quarto posto nella finale del pomeriggio che chiude il programma del nuoto artistico dei mondiali alla World Aquatics di Singapore. Da sportmediaset.mediaset.it