Nunziante-Udinese ok il prezzo è giusto | affare o svendita per il Benevento?

Tempo di lettura: 2 minuti Si separano le strade del Benevento e dell’estremo difensore Alessandro Nunziante con il club giallorosso che ha accettato l’offerta formulata all’Udinese. Per il cartellino del classe 2007 il sodalizio friulano verserà nelle casse della Strega 1,5 milioni più il 10% della futura rivendita. Proprio questo ultimo aspetto, sul quale si è raggiunto un accordo solo nelle ultime ore aveva fatto impantanare la trattativa con l’Udinese, ma alla fine i bianconeri si sono dovuti arrendere alla fermezza della richiesta del Benevento che vuole garantirsi un ulteriore introito nel caso in cui il portiere di origini foggiane diventerà un futuro prezzo pregiato del mercato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nunziante-Udinese, ok il prezzo è giusto: affare o svendita per il Benevento?

