Nubifragi fulmini e grandinate | l’Emilia Romagna travolta dal maltempo

Bologna, 26 luglio 2025 – L’ondata di forte maltempo annunciata con l’allerta meteo è arrivata in Emilia Romagna. Forti temporali e piogge diffuse hanno interessato nel pomeriggio vaste zone tra le province di Ferrara, Bologna, Modena e tutta la Romagna, in particolare il forlivese, il Riminese e il Ravennate con una grandinata che ha imbiancato tutto per un po’. I più intensi fenomeni temporaleschi sono stati accompagnati da frequenti scariche elettriche: nell’Appennino modenese un escursionista è stato colpito da un fulmine  mentre scendeva dalla Cima Tauffi, nel comune di Fanano. Portato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nubifragi, fulmini e grandinate: l’Emilia Romagna travolta dal maltempo

In questa notizia si parla di: romagna - emilia - maltempo - nubifragi

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - Dove vivere in Regione senza spendere una follia. C’è un’indagine che evidenzia come si prediliga cercare casa in provincia: l'elenco delle città più gettonate

Fondazione per le vittime di reato, l’Emilia-Romagna ha aiutato 1.200 persone in 20 anni - Bologna, 6 maggio 2025 - La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato compie vent’anni. Vent’anni in cui, appunto, ha aiutato - materialmente, ma non solo - 1.

F1 IMOLA: MAGIA PURA a 300 Km/h! ??? | GP Emilia Romagna 2025 LIVE su Sky Sport -  La magia della Formula 1 torna a IMOLA, dove le macchine non corrono... VOLANO!?? Il leggendario circuito del Santerno è pronto a ospitare i più grandi campioni del motorsport, con la nostra fantastica coppia Ferrari in cerca dell'incantesimo perfetto! Non c'è posto più magico dove le emozioni sono sempre alle stelle!?? DOMENICA 18 MAGGIO - ORE 15:00? IN DIRETTA su Sky Sport Formula 1 Preparatevi a vivere un weekend ad altissima velocità nel tempio italiano della Formula 1, dove ogni curva è una sfida, ogni rettilineo una battaglia e ogni sorpasso un capolavoro di tecnica!?? Ferrari, Red Bull, Mercedes e tutte le scuderie più affamate sono pronte a darsi battaglia in uno dei tracciati più tecnici e affascinanti del calendario.

News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di Venerdì 11 Luglio 2025 Con Mattia Amaduzzi, Jacopo Della Porta e Nicolò Valli Parliamo di: - una norma del ministero contro le lauree "mutilate" - disagi nella notte in via Emilia - Electronic Bbq a C Vai su Facebook

Grandine e temporali tra Emilia e Romagna, crollano le temperature - A Brisighella e nel riminese colline imbiancate dal ghiaccio. bologna.repubblica.it scrive

Nubifragio a Scandiano, il video in time-lapse dalla webcam sulle colline reggiane - lapse dalla webcam sulle colline reggiane Nel pomeriggio di sabato 26 luglio un violento nubifragio si è abbattuto sulla cittadina di Scandiano, in provincia di R ... Lo riporta informazione.it