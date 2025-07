Una profonda saccatura, estesa dalla Danimarca alle coste Algerine, continua a condizionare il tempo su gran parte dell’Europa centrale. Il promontorio altopressorio, presente sulle aree orientali del Mediterraneo, ostacolerà la migrazione della saccatura facendo così perdurare la sua influenza instabile per continui afflussi di umide correnti. Alternanza di schiarite ed annuvolamenti sulla nostra regione e fenomenologia che assumerà , localmente, caratteristiche temporalesche. È quanto prevede per il meteo – per oggi e i prossimi giorni – Maurizio Sabato per il Centro Meteorologico Lombardo. Sabato 26 luglio 2025 Tempo Previsto: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, molto nuvolosi sui settori Valtellinesi, Bresciani e Mantovani, associata a deboli precipitazioni, moderate su aree meridionali bresciane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Nubi sparse con pioggia per l’ultimo weekend di luglio