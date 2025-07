Novara tornano le Notti Bianche | 3 appuntamenti a settembre in 3 vie della città

Tornano a settembre le Notti Bianche a Novara, tre appuntamenti il sabato sera, dalle 17 alle 24, in tre diversi quartieri della città in cui saranno protagonisti shopping, degustazioni, musica, cultura e sport. Tre feste di via per vivere insieme la città.

Novara al 58esimo posto tra le città più smart d'Italia - Novara è la 58esima città più smart d'Italia. A dirlo è il report dedicato alla settima edizione dell’Ey Smart City Index, che analizza le 109 città capoluogo italiane, classificando il loro sviluppo in termini di transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale, attraverso 323.

Novara, i servizi di raccolta rifiuti in città per il 2 giugno - Lunedì 2 giugno cambia il calendario dei servizi di raccolta rifiuti a Novara. A comunicarlo è Assa, che ricorda che nella giornata della Festa della Repubblica verranno effettuati in modo regolare i servizi di raccolta dei rifiuti "non recuperabili" nei quartieri Nord e San Martino, di vetro.

Rigenerazione urbana: Novara firma il Piano città degli immobili pubblici - Valorizzare gli edifici pubblici per riqualificare la città, con uno sguardo verso lo sviluppo sostenibile del territorio.

Sabato 5 luglio la città si colora di rosa! Dalle 21.00 alle 24.00 torna a Pavia la Notte Rosa dei Saldi: negozi aperti fino a tardi, promozioni speciali e il centro che prende vita in una serata tutta da vivere. Il Comune di Pavia aderisce all’iniziativa regionale p Vai su Facebook

