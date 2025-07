Nova torna in marvel come eroe oltre il poliziotto spaziale

Il ritorno di Nova nel panorama Marvel segna un importante cambio di rotta per il personaggio, che si discosta dalla sua immagine di poliziotto spaziale nobile. La recente rivelazione al San Diego Comic-Con svela una versione più oscura e complessa del protagonista, inserita all’interno dell’evento cosmico Imperial. Questo nuovo scenario introduce un Nuovo status quo, con effetti che coinvolgono anche altri eroi e personaggi del settore. nova: centurion e il nuovo ruolo di richard rider. la trama di nova: centurion. AIPT ha fornito dettagli esclusivi sul nuovo fumetto NOVA: CENTURION, scritto da Jed MacKay e disegnato da Alvaro Lopez. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nova torna in marvel come eroe oltre il poliziotto spaziale

In questa notizia si parla di: nova - marvel - poliziotto - spaziale

Nova | Un rumour riaccende le speranze per la serie Marvel - Ufficialmente la serie live action Nova è stata messa in standby da Marvel Studios, ma non per la stampa accredita, come sempre sul pezzo in merito a notizie o semplicemente rumours di giornata.

Nova | Un rumour riaccende le speranze per la serie Marvel - Ufficialmente la serie live action Nova è stata messa in standby da Marvel Studios, ma non per la stampa accredita, come sempre sul pezzo in merito a notizie o semplicemente rumours di giornata.

Nova | Un rumour riaccende le speranze per la serie Marvel - Ufficialmente la serie live action Nova è stata messa in standby da Marvel Studios, ma non per la stampa accredita, come sempre sul pezzo in merito a notizie o semplicemente rumours di giornata.

Sette cose che non sapevate sui Guardiani della Galassia.