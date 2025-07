Notti sicure buona la prima Serata tranquilla in città Ora servono agenti in più

Via al pattugliamento notturno del territorio: è partito giovedì sera il progetto del Comune di Luca " Notte sicure " che prevede la presenza di una pattuglia della Polizia municipale sino alle 3 di notte e il raddoppio del numero degli equipaggi in servizio nel turno serale. La prima uscita notturna è andata senza strascichi e particolari problemi, presente sino a tardi anche l'assessore alla Sicurezza Salvadore Bartolomei. L'unico inconveniente, un tir che si è incastrato sullo spartitraffico in piazza Martiri della Libertà. Niente interventi invece sul fronte della sicurezza, che rimane comunque molto caldo visto che quasi ogni sera si verificano violenze e danneggiamenti, per la stragrande maggioranza provocati da personaggi già noti alle forze dell'ordine.

