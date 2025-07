modifiche alla programmazione di La notte nel cuore domenica 27 luglio. Le emittenti televisive apportano variazioni alla programmazione prevista per la serata di domenica 27 luglio, con un focus particolare sulla soap turca La notte nel cuore. La decisione di Mediaset riguarda principalmente la durata dell’episodio trasmesso, senza alterare l’orario di messa in onda. motivazioni e dettagli del cambiamento nella programmazione. Il motivo principale della modifica consiste nell’accorciamento della durata complessiva della soap, che sarĂ trasmessa fino alle ore 00:15 invece delle consuete 00:35. Questa scelta strategica mira a ottimizzare gli spazi del palinsesto e a preservare l’interesse del pubblico, mantenendo invariato il segmento in prima serata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Notte nel cuore cambia programmazione domenica 27 luglio