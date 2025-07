Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival | buona la ‘prima’ visitatori anche da fuori regione

Tempo di lettura: < 1 minuto Buona la “prima” della tredicesima edizione de “La Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, che ha preso il via ieri sera nel centro storico di Benevento. Sono stati in tanti a partecipare alla prima serata della manifestazione affollando i vicoletti del centro storico, attratti dal fascino del mondo delle janare. Molti dei visitatori sono giunti anche da fuori provincia e regione, come documentato dalle interviste di Radio Kiss Kiss Italia che, per tutte le serate dell’evento, trasmetterà in diretta da Benevento dal suo studio mobile esaltando le bellezze della città, ascoltando i personaggi partecipanti e, soprattutto, evidenziando gli appuntamenti clou della manifestazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”: buona la ‘prima’, visitatori anche da fuori regione

