Il Liverpool gioca la prima delle due partite pre-stagionali in Asia quando affrontano il Milan al Kai Tak Sports Park di Hong Kong di 50.000 capacità sabato. Il centrocampista Florian Wirtz, che si è unito ai Reds di Bayer Leverkusen per una commissione che potrebbe salire a un record britannico £ 116 milioni, non è coinvolta per la prima volta, mentre l'attaccante Hugo Ekitike, firmato da Eintracht Frankfurt per un £ 69 milioni iniziali, non è coinvolto. Il gioco è il secondo del secondo incantesimo di Max Allegri in carica dei Rossoneri. Il 57enne è stato campione italiano del 201011 con il club e ha vinto Serie A e la Coppa Italia cinque volte ciascuno con la Juventus dalla sua prima regna nel 2014.

