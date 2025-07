Il vampiro, dopo il passaggio al cinema, arriva ora su Sky. Occasione per riflettere sulle scelte simboliche e registiche dell'opera. Il tramonto del vampiro è sopra un sole che sorge. È lì, tra sangue e gemiti, che non è più l'amore a vincere tutto. Solo la morte ha vinto. Così mette la parola "fine" il Nosferatu di Robert Eggers, con un una chiusura evocativa e potente, che rielabora la tragedia del film originale del 1922, ampliandone il significato attraverso una lente più psicologica. Più intima. Eggers, con la sua attenzione maniacale al dettaglio e il suo approccio profondamente radicato nel folklore e nella mitologia, non si è limitato a ricostruire il mito del vampiro, anzi, lo ha decostruito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nosferatu, spiegazione del "vero" finale: analisi, filosofia e segreti secondo Eggers