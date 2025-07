Norris in pole a Spa davanti a Piastri Leclerc partirà terzo

Male Hamilton, eliminato nel Q1 e relegato in sedicesima posizione SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) - Strepitoso giro di Lando Norris che, col tempo di 1'40"562, conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio 2025. Il britannico della McLaren riesce a far meglio del compagno di box Oscar Piastri (+. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Norris in pole a Spa davanti a Piastri, Leclerc partirĂ terzo

In questa notizia si parla di: norris - pole - piastri - davanti

Gran Premio di Miami 2025, Verstappen si riprende la pole davanti a Norris e Antonelli. Disastro Ferrari: Leclerc 8°, Hamilton 12° - Il solito Max Verstappen, capace di risorgere dalle difficoltà e piazzare la zampata quando conta. L’olandese della Red Bull h a conquistato una pole position strepitosa nel Gran Premio di Miami, siglando anche il nuovo record della pista in 1’26’’204.

Gp Miami, Verstappen in pole davanti a Norris e Antonelli: ecco la griglia di partenza - (Adnkronos) – Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Miami di Formula uno: in prima fila, Maxi Verstappen su RedBull e Lando Norris su McLaren; in seconda fila, Andrea Kimi Antonelli su Mercedes e Oscar Piastri su McLaren; in terza fila, George Russel su Mercedes e Carlos Sainz su Williams; in quarta fila, […]

F1, Lando Norris: “Miami mi porta fortuna, ora l’obiettivo è la pole-position” - Lando Norris ha conquistato il successo di una pazza Sprint Race a Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

E dalla pole domani parte #norris davanti a #piastri, #leclerc e #verstappen. #BelgianGP #F1 Vai su X

#F1 #BelgianGP Alle 12 la Gara Sprint: in pole position Piastri (su McLaren), davanti a Verstappen e Norris. Quarta la Ferrari di Leclerc, solo 18°... Vai su Facebook

F1 Belgio: Norris in pole davanti a Piastri, seconda fila per Leclerc e disastro Hamilton; F1 Gp Belgio a Spa: le qualifiche in diretta. Norris in pole davanti a Piastri, Leclerc terzo. Disastro Hamilton, eliminato nel Q1 con il 16° tempo. Antonelli 18°; Qualifiche F1 Spa: pole di Norris, poi Piastri e Leclerc. Hamilton, altro disastro.

F1 Belgio: Norris in pole davanti a Piastri, seconda fila per Leclerc e disastro Hamilton - Il britannico partirà dalla prima posizione in griglia davanti all'australiano, Leclerc terzo e Hamilton disastroso col 16° posto ... msn.com scrive

Gp del Belgio, Qualifiche: Norris in pole davanti a Piastri e Leclerc! - Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio del Belgio con il tempo di 1. Come scrive thelastcorner.it