Non siamo numeri | come la ribellione degli studenti alla valutazione tradizionale svela il malessere delle nuove generazioni e il rischio di un dialogo interrotto tra scuola adulti e ragazzi

Da Padova a Firenze, sempre piĂą studenti e studentesse hanno scelto la scena muta come forma di protesta contro un sistema di valutazione scolastica percepito come eccessivamente competitivo e poco attento alle reali esigenze formative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: studenti - valutazione - siamo - numeri

“Senza voto non si studia e non si cresce?”, Cristiano Corsini e la “Fabbrica dei voti”: utilità o danno della valutazione per gli studenti? Molti chiedono una scuola che “non faccia paura, ma che faccia bene” - La valutazione a scuola è da sempre al centro del dibattito educativo, tra chi la considera uno strumento indispensabile per la crescita degli studenti e chi, invece, ne denuncia i limiti e i rischi.

Scrutini finali scuola secondaria I Grado: le novità per la valutazione degli studenti [Chiarimenti] - Scrutini finali per la scuola secondaria di I Grado – Con l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025, entrano in vigore le disposizioni della Legge 150/2024, che aggiornano il sistema di valutazione degli studenti nella Scuola Secondaria di I grado.

Trump, nuova mossa sulle università : stop a colloqui per visti a studenti stranieri. Valutazione su profili social - Nuova mossa di Donald Trump sulle università . Dopo il caso Harvard, L'amministrazione Trump sta ordinando alle ambasciate e ai consolati americani di sospendere la programmazione.

Esame di #maturità : si allarga la protesta contro i meccanismi di valutazione. Un altro studente ha rifiutato di sostenere l’esame orale: è il terzo caso in Veneto. #Tg1 Felicita Pistilli Vai su Facebook

Non siamo numeri: come la ribellione degli studenti alla valutazione tradizionale svela il malessere delle nuove generazioni e il rischio di un dialogo interrotto tra scuola, adulti e ragazzi; No al colloquio della maturitĂ . Se voi studenti intuite di dover migliorare, io sono con voi. Lettera; La protesta dei maturandi: Non solo nozioni, siamo persone. Il disagio che attraversa la scuola, fonte di stress.

Studenti in rivolta: «Non siamo numeri, nessuno va sfruttato» - Fuori classe In centomila hanno manifestato in 15 città contro l’alternanza tra la scuola e il lavoro e le nuove regole dell’esame di stato. Scrive ilmanifesto.it

Maturità, la protesta degli studenti all’orale. Il j’accuse di un insegnante: “Valutiamo persone non numeri, non siamo i boia del voto, stop alla demonizzazione, servono ... - »: con queste parole il docente Aldo Domenico Ficara risponde alla lettera di uno studente che ha denunciato il malessere generato dalla scuola. Secondo orizzontescuola.it