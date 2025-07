Non scendo egiziano senza biglietto sul bus aggredisce autista e guardia giurata

Sul posto sono intervenute le volanti dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia della polizia. Identificato in un 29enne egiziano con precedenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Non scendo”, egiziano senza biglietto sul bus aggredisce autista e guardia giurata

In questa notizia si parla di: egiziano - scendo - biglietto - aggredisce

Non scendo, senza biglietto sul pullman aggredisce autista e guardia giurata. Passeggeri in fuga; Il biglietto, il capotreno accoltellato, lo sciopero: cosa è successo a Genova; Accoltella il capotreno e patteggia una pena di tre anni: era senza biglietto.

"Non scendo", senza biglietto sul pullman aggredisce autista e guardia giurata. Passeggeri in fuga - Il 29enne è stato poi fermato da un agente libero dal servizio e arrestato dalla polizia ... Lo riporta romatoday.it

“Devo andare a firmare in Questura”: sale sul bus senza biglietto e aggredisce l’autista - Un uomo ha aggredito un autista Aircampania perché senza biglietto e "giustificandosi" che doveva andare in questura per l'obbligo di firma ... Come scrive fanpage.it