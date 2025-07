Non riguarda solo la condivisione online di materiale privato | anche i repost sono illeciti

L‚Äôintervista a Guido Scorza, membro del collegio del Garante della privacy. ‚ÄúFino a 10-20 milioni per le aziende che diffondono quei contenuti‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Repubblica.it ¬© Repubblica.it - ‚ÄúNon riguarda solo la condivisione online di materiale privato: anche i repost sono illeciti‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: riguarda - condivisione - materiale - privato

‚ÄúNon riguarda solo la condivisione online di materiale privato: anche i repost sono illeciti‚ÄĚ; ‚ÄúPartenariato pubblico privato‚ÄĚ: disponibili nuovi Modelli per Piani economico-finanziari e Comunit√† energetiche rinnovabili pubbliche; Pornografia non consensuale, quando ad essere abusivamente diffuse sono le immagini caricate dai creators di Only Fans.

‚ÄúNon riguarda solo la condivisione online di materiale privato: anche i repost sono illeciti‚ÄĚ - L‚Äôintervista a Guido Scorza, membro del collegio del Garante della privacy. Segnala repubblica.it