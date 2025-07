Nomine Asl Caserta Petitto | Quanto sta accadendo non può passare nell’indifferenza

Il consigliere regionale di Forza Italia, Livio Petitto, ha dichiarato di essere pronto a richiedere un accesso agli atti riguardanti le recenti nomine ai vertici dell’Asl di Caserta. L’obiettivo, ha spiegato, è verificare se siano state rispettate le norme e gli interessi pubblici.Il caso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

