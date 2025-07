Noi di Centro si organizza per le Regionali | scelto il coordinatore provinciale

Si muovono i cosiddetti ‘piccoli partiti’ in vista delle elezioni regionali in programma in autunno. Noi di Centro, con il segretario nazionale Clemente Mastella, ha definito il nuovo organigramma regionale del partito in vista della tornata elettorale.Il coordinatore regionale sarà Pasquale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: centro - regionali - coordinatore - organizza

Partecipazione stabile a Genova: centro-sinistra, sindaca Silvia Salis e sfide referendum regionali - La recente tornata elettorale ha dato evidenza di un dato positivo, con il numero dei partecipanti che non registra ulteriori cali dopo anni di declino.

Partecipazione stabile a Genova: centro-sinistra, sindaca Silvia Salis e sfide referendum regionali - La recente tornata elettorale ha dato evidenza di un dato positivo, con il numero dei partecipanti che non registra ulteriori cali dopo anni di declino.

Partecipazione stabile a Genova: centro-sinistra, sindaca Silvia Salis e sfide referendum regionali - La recente tornata elettorale ha dato evidenza di un dato positivo, con il numero dei partecipanti che non registra ulteriori cali dopo anni di declino.

BIELLA PRONTI I CAMPI DA BEACH VOLLEY AL CENTRO SPORTIVO IN SPORT MASSIMO RIVETTI BIELLA Il centro sportivo In Sport Massimo Rivetti di Biella, grazie alla collaborazione e agli investimenti del Comune di Biella, amplia la propria offerta rivolt Vai su Facebook

Benevento, Mastella definisce l'organigramma regionale di Noi di Centro - Il segretario nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella, ha definito il nuovo organigramma regionale in vista delle elezioni del prossimo autunno. Lo riporta msn.com

NdC, ecco il coordinatore regionale e l’organigramma nelle province. Mastella sferza: “No a visioni tolemaiche e a surreale gioco dell’oca” - Il segretario nazionale Clemente Mastella ha definito il nuovo organigramma regionale in NdC, in vista delle elezioni del prossimo autunno. Come scrive msn.com