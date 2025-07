No Tav occupata la Torino-Bardonecchia

18.02 Autostrada Torino-Bardonecchia chiusa, occupata dai No Tav arrivati a Vanaus. I manifestanti, circa 3mila e divisi in tre tronconi, protestano contro l'Alta Velocità . Assalto al cantiere dell'autoporto di San Didero. Divelta la recinzione che lo separa dall'autostrada battendo le reti con sassi e aste, a fuoco alcune masserie e un container. Poi preso di mira il cantiere di Chiomonte. I No Tav hanno lanciato bombe carta e pietre contro le forze dell'ordine poste a protezione dei cantieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: occupata - torino - bardonecchia - autostrada

Striscia La Notizia torna alla piscina Sempione di Torino occupata da tossici e disperati, troupe presa di mira con un lancio di bottiglie - Dopo il servizio di Vittorio Brumotti dello scorso gennaio, terminato con l'aggressione della troupe, la trasmissione Striscia La Notizia di Canale 5 è tornata a documentare il degrado della piscina Sempione di Torino da tempo occupata da tossicodipendenti e disperati.

L'autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa all'altezza del cantiere dell'autoporto di San Didero dopo che i manifestanti No Tav, alcune centinaia, l'hanno occupata dando fuoco ad alcune masserizie.#ANSA Vai su X

Proteste dei No Tav: occupata l'autostrada, fiamme al cantiere; No Tav occupano autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia; Proteste No Tav in Val di Susa, occupata l’autostrada Torino-Bardonecchia, pietre e bombe carta contro i cantieri.

No Tav, occupata autostrada: chiusa la Torino-Bardonecchia. Lancio bombe carta e pietre contro forze ordine - Bardonecchia è stata chiusa all'altezza del cantiere dell'autoporto di San Didero dopo che i manifestanti ... Lo riporta msn.com

No Tav occupano l'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia - E' partito da Venaus, in Valle di Susa, il corteo della 'Marcia No Tav ai cantieri della devastazione', organizzata nell'ambito del Festival Alta Felicità. Riporta msn.com