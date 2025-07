No Tav occupano l’autostrada Torino-Bardonecchia pietre e bombe carta contro la polizia

Torino, 26 luglio 2025 – Caos nel weekend dell'esodo estivo sull' autostrada  Torino-Bardonecchia, invasa da manifestanti No Tav e chiusa al traffico. L'ingresso in A32 è sbarrato all'altezza del cantiere dell'autoporto di San Didero dopo che circa 400 persone l'hanno occupata accendendo falò. I manifestanti hanno anche lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine poste a protezione del cantiere, che hanno risposto con gli idranti. Le recinzioni sono state manomesse. II corteo programmato per oggi è partito da Venaus in direzione dei "cantieri della devastazione", attraversando le via di Susa.

