No Tav occupano autostrada chiusa la Torino-Bardonecchia

L'autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa all'altezza del cantiere dell'autoporto di San Didero dopo che i manifestanti No Tav, alcune centinaia secondo quanto si apprende, l'hanno occupata dando fuoco ad alcune masserizie. Un container all'interno del cantiere dell'autoporto di San Didero, nei pressi del quale è stata chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia, è andato a fuoco e il fumo è visibile a distanza. Nel frattempo l'altro spezzone del corteo No Tav, che è partito oggi per la marcia "contro i cantieri della devastazione" ha raggiunto il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, dando inizio a una battitura delle recinzioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - No Tav occupano autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia

No Tav occupano autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia - Gli attivisti sono partiti nel pomeriggio per la "Marcia No Tav ai cantieri della devastazione", organizzata nell'ambito del Festival dell'Alta felicità. Come scrive tg24.sky.it

No Tav occupano l’autostrada Torino-Bardonecchia, pietre e bombe carta contro la polizia - A San Didero tensione con le forze dell’ordine che hanno risposto aprendo gli idranti. Riporta quotidiano.net