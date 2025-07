No Tav bloccano l' autostrada Torino-Bardonecchia bombe carta contro la polizia

Pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine, l’autostrada Torino-Bardonecchia bloccata dalle fiamme nell’ultimo sabato di luglio. La marcia No Tav contro «i cantieri della devastazione», come li ha ribattezzati il movimento che si oppone alla Torino-Lione, si è trasformata in un pomeriggio di violenza, la Valle di Susa paralizzata da qualche centinaia di manifestanti che, abbandonato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - No Tav bloccano l'autostrada Torino-Bardonecchia, bombe carta contro la polizia

In questa notizia si parla di: torino - autostrada - bardonecchia - bombe

