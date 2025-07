Nidi di tartaruga blitz della commissione Ambiente | Siamo un caso di studio e un simbolo positivo

La commissione Ambiente del Comune di Massa, presieduta dalla consigliera Alessia Casotti, ha effettuato un sopralluogo in uno dei nidi di tartaruga marina scoperti lungo la costa massese. Ricordiamo i nidi presenti sul litorale della provincia: al bagno Henderson del Cinquale, al bagno Milano di Marina di Massa, al bagno Tropicana di Poveromo, alla spiaggia libera vicino all’Essenza a Ronchi e due nidi al bagno La Romanina sempre a Ronchi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del monitoraggio attivo delle nidificazioni, sempre più frequenti negli ultimi anni sul nostro litorale, a seguito del cambiamento climatico e a un incremento della popolazione di tartarughe marine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nidi di tartaruga, blitz della commissione Ambiente: "Siamo un caso di studio e un simbolo positivo"

In questa notizia si parla di: nidi - tartaruga - commissione - ambiente

In Calabria i primi due nidi di tartaruga Caretta caretta dell’Italia peninsulare: in 4000 raggiungono il mare - Il 30 maggio sono stati scoperti due nidi di Caretta caretta in Calabria, primi sull’Italia peninsulare nel 2025.

Maiori, salgono a due i nidi di tartaruga caretta caretta sulla spiaggia - Tempo di lettura: < 1 minuto Salgono a due i nidi di tartaruga caretta caretta sulla spiaggia di Maiori, in costiera amalfitana.

Record di nidi di tartaruga marina: tre in 48 ore nel Lazio, due sono sul litorale pontino - Tre nidi di tartaruga marina in 48 ore nel Lazio, due dei quali sono sul litorale pontino. Questa la bella notizia resa nota dalla pagina Facebook ParchiLazio, il portale delle aree protette della regione.

#GolettaVerde è arrivata a Tropea! ?Saremo in Calabria dal 14 al 16 luglio! ?Tantissime iniziative e progetti per la salvaguardia dell'ambiente e delle nostre acque marine. ?Scopri appuntamenti e tappe del viaggio sul nostro sito, #LinkInBio! --- Il viaggio Vai su Facebook

Nidi di tartaruga, blitz della commissione Ambiente: Siamo un caso di studio e un simbolo positivo; Massa: la Commissione Ambiente in sopralluogo su un nido di tartaruga marina; Tartarughe, tanti nidi sulla spiaggia e Marina di Massa diventa un caso di studio.

Tartarughe, tanti nidi sulla spiaggia e Marina di Massa diventa un caso di studio - MARINA DI MASSA – Ieri mattina, giovedì, la commissione Ambiente del Comune di Massa, presieduta dalla consigliera Alessia Casotti, si è riunita in sopralluogo presso uno dei nidi di tartaruga marina ... Riporta msn.com

Scoperto nido di tartaruga marina: il personale di Torre Guaceto sul campo - Si tratta della prima deposizione documentata della stagione estiva 2025. Si legge su msn.com