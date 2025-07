Nidi comunali per tutti | Liste di attesa azzerate

Le liste d’attesa per i nidi a Cesena sono state completamente azzerate. Lo annuncia l’amministrazione comunale di Cesena secondo quanto emerge dall’analisi delle richieste di iscrizione ai servizi educativi 0-6 anni pervenute negli ultimi mesi al settore comunale Scuola. I dati fotografano un sistema scolastico cosĂŹ strutturato: 532 bambini iscritti nei nidi comunali, di cui 328 nuovi ingressi da settembre e 204 riconfermati. A questi si sommano 234 iscritti nei nidi convenzionati, per un totale di circa mille bambini accolti nei servizi per la prima infanzia, incluse le sezioni primavera. "L’azzeramento delle liste d’attesa per i nidi – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora ai Servizi per l’infanzia e alla Scuola Maria Elena Baredi – è il risultato di una scelta politica precisa portata avanti c nonostante l’incremento dei costi che ha interessato, questi ultimi anni, tutti i settori della vita pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Nidi comunali per tutti: "Liste di attesa azzerate"

Nidi comunali per tutti: "Liste di attesa azzerate" - "L’offerta di posti è stata ampliata con la sezioni di Calabrina, San Vittore, Osservanza e Villachiaviche". Da msn.com

