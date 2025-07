Nicolò Martinenghi | Ho cambiato tutto era necessario per rimettermi in gioco dopo l' oro di Parigi Paura di perdere? Non più conta quello che lo sport ti trasmette e non il risultato

A Singapore da domenica 27 luglio si va fra le corsie al mondiale di nuoto. Il campione olimpico dei 100 dorso è fra i primi a scendere in acqua: è passato un anno dal trionfo di Parigi e per il quasi 26enne è cominciata un'altra stagione di sport e di vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nicolò Martinenghi: «Ho cambiato tutto, era necessario per rimettermi in gioco dopo l'oro di Parigi. Paura di perdere? Non più, conta quello che lo sport ti trasmette e non il risultato»

In questa notizia si parla di: parigi - nicolò - martinenghi - cambiato

Nicolò Martinenghi: «Ho cambiato tutto, era necessario per rimettermi in gioco dopo l'oro di Parigi. Paura di perdere? Non più, conta quello che lo sport ti trasmette e non il risultato; Parigi 2024, un anno dopo: Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi a Singapore per confermarsi Campioni; Martinenghi: Dopo l'oro di Parigi ho cambiato tutto.