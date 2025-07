Milano, 25 luglio 2025 – “Siamo così abituati all’autosufficienza, l’abbiamo così tanto assimilata a un esasperato individualismo, da aver dimenticato la bellezza della condivisione ”. Per Nico Colucci, founder della pagina social e del sito “Il cammino del cretino“, viaggiare è molto piĂą di una semplice esperienza individuale. Scardinata l’immagine ormai stantia del viandante solitario alla scoperta di sĂ©, l’escursionista da oltre 78mila follower promuove il racconto del trekking come strumento per abbracciare il mondo e tutti coloro che lo abitano. Ed è proprio con l’entusiasmo di un bambino che affronta i suoi viaggi: un’attitudine che gli ha permesso di conoscere un vasto campionario umano, consentendogli di spogliarsi di ogni diffidenza e preconcetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nico Colucci, trekking “cretino” contro gli stereotipi: “Sulle cime ci si può anche divertire”