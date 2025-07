Nibbio l’elisoccorso raddoppia In servizio anche di notte E poi l’accordo con la Toscana

D’ora in poi l’elisoccorso potrĂ operare anche di notte e presto verrĂ attivata una convenzione con la Toscana per cercare di aumentare le performance del servizio. L’emergenza sanitaria dell’Umbria si potenzia dunque significativamente con l’attivazione del volo notturno H24 del Nibbio, rappresentando un importante passo avanti nella copertura sanitaria regionale e un elemento strategico fondamentale per la tutela della salute pubblica. “L’implementazione del servizio notturno risponde a una necessitĂ cruciale del territorio umbro, caratterizzato da aree montane e rurali spesso difficilmente raggiungibili con i mezzi di soccorso tradizionali – spiega una nota dell’Ospedale di Perugia -, soprattutto nelle ore notturne quando ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

