NewPrinces acquisisce Carrefour Italia per un miliardo di euro | nasce il secondo gruppo alimentare italiano per fatturato

NewPrinces (ex Newlat) ha siglato un accordo vincolante con Carrefour per l’acquisizione del 100% di Carrefour Italia, in un’operazione dal valore complessivo di circa 1 miliardo di euro. Con questa mossa strategica, l’azienda guidata da Angelo Mastrolia compie un balzo impressionante, portando il proprio fatturato da 750 milioni a 6,9 miliardi di euro in un solo anno e posizionandosi come secondo gruppo italiano nel food per fatturato e primo per numero di occupati: 13mila solo in Italia, oltre 18mila nel mondo e ulteriori 11mila operatori dell’indotto. Un colosso della distribuzione con radici italiane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

