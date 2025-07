Newcastle United deve navigare con cura di Alexander Isak Trasfer

Notizia fresca giunta in redazione: Il Newcastle United ha chiarito che non voleva vendere Alexander Isak, ma ora secondo quanto riferito ha chiarito il suo desiderio di lasciare il club. Sembra un punto di flesso per Newcastle. Vogliono veramente stabilirsi come parte dell’élite del calcio inglese e unirsi a Liverpool, Manchester City e Arsenal nell’aspettarsi almeno il calcio della Champions League e vincere al massimo la Premier League. Per arrivarci, devono gestire situazioni come questa con estrema cura. Ci sono evidenti svantaggi nel perdere i tuoi migliori giocatori e Newcastle ha aspirazioni piĂą elevate rispetto alla loro stazione attuale insieme a Tottenham, Aston Villa e Brighton. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Newcastle United deve navigare con cura di Alexander Isak Trasfer

Newcastle United chuan pre-season tour nei turin Singapore an pan. Alexander Isak a tel ve lo. Malpui hliam a nei niin an sawi.

Dopo una stagione da 27 gol e la vittoria della Carabao Cup, Alexander #Isak chiede 300.000 sterline a settimana per restare al #Newcastle. Liverpool ed Al-Hilal alla finestra: il futuro dell'attaccante è in bilico.

Caos a Newcastle: Isak vuole andarsene, spiegata la mancata partenza per la tournée; Isak e quelli come lui: non hanno mercato perché costano troppo. Il Nyt: In Italia solo il Napoli potrebbe permetterselo; Alexander Isak ha chiesto la cessione al Newcastle e non partecipa al tour estivo: sull'attaccante ci sono Liverpool e Al-Hilal.

Isak e quelli come lui: non hanno mercato perché costano troppo. Il Nyt: “In Italia solo il Napoli potrebbe permetterselo” - Ma sarebbe un'operazione da quasi 290 milioni di euro complessivi. Da ilnapolista.it

Isak vuole il Liverpool, Newcastle su Sesko, Nunez e Kolo Muani in attesa: il nuovo domino attaccanti in Europa - A dare il "La" a questo nuovo round è Alexander Isak, centravanti svedese del Newcastle desideroso di unirsi a un Liverpool attivissimo in questa sessione di calciomercato. Lo riporta calciomercato.com