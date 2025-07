New Saga recensione dei primi episodi | un' anime che non sa di New ma sa di saga fantasy

I primi quattro episodi di New Saga mescolano adrenalina visiva, viaggi nel tempo, scontri e magia, senza escludere una maturità emotiva, in un'isekai fantasy che promette di crescere nel tempo. Quando New Saga è approdato su Crunchyroll il 2 luglio 2025, ha acceso il dibattito: un "altro" isekai fantasy? Per di più dentro a una stagione anime estiva così accesa? In effetti con la sua proposta classica passa poco in primo piano: un fantasy intenso, un protagonista reincarnatosi e un cavaliere con un destino tragico. Il team di Sotsu e Studio Clutch, con il regista Naoki Mizusawa e lo sceneggiatore Kenta Ihara, ha messo in scena una storia che respirava un'altra epoca, ma vive nel dettaglio emozionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - New Saga, recensione dei primi episodi: un'anime che non sa di "New" ma sa di saga fantasy

