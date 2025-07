Nell’estate 2025 bastano un paio di ciabattine in cuoio per valorizzare il piede di ogni donna con grazia Ecco 5 outfit per abbinarle

I sandali essenziali dell’estate? Le ciabattine in cuoio, basse e senza tempo. Cinque idee outfit di tendenza per indossarle con eleganza dalla mattina alla sera. Con lo chemisier L’abito taglio camicia – o, in alternativa, la camicia indossata a mo’ di abito o copricostume – è ideale da abbinare ai sandali in cuoio bassi modello slide. Leggi anche › Le ciabattine in cuoio, l’alternativa più chic alle infradito. 5 idee per abbinarle con gusto nell’estate 2025 Con il denim Un paio di jeans ampi e morbidi. E, nei giorni più caldi, la loro sostituta numero uno, la gonna denim. Il contrasto tra la pelle e la tela blu è tra i più riusciti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nell’estate 2025 bastano un paio di ciabattine in cuoio per valorizzare il piede di ogni donna con grazia. Ecco 5 outfit per abbinarle

