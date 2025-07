Nel laghetto di Guadagnino | stangata ai turisti intemperanti che si tuffano all’interno del Parco del Serio sulle orme di Chiamami col tuo nome

Crema (Cremona), 26 luglio 2025 – Boom di turisti anche in questa estate per Crema e dintorni, molti dei quali arrivati per ripercorrere le orme degli attori e delle scene del film di Luca Guadagnino ’Chiamami col tuo nome’. Un turismo cinematografico che resiste agli anni - il film, che ha lanciato nella celebritĂ il protagonista TimothĂ©e Chalamet, è del gennaio 2018 - e che porta a Crema e nel Cremasco migliaia di visitatori l’anno, turisti però che non sempre rispettano le regole e che vengono sorprese e multati per i loro eccessi. In particolare, c’è un vicolo in pieno centro dove chi arriva per il film non resiste alla tentazione di mettere una firma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

