– Era partito per un’escursione, forse per cercare funghi, come faceva spesso. La zona tra Canali e Trivigno, nel territorio montano di Tirano, in provincia di Sondrio, è un angolo di natura selvaggia, amato da chi conosce bene quei sentieri. Ma nel pomeriggio di venerdì 25 luglio 2025, qualcosa è andato storto. Guido Moratti, 77 anni, residente a Stazzona, non è più tornato a casa. E il suo corpo è stato ritrovato poche ore dopo, senza vita, tra gli alberi. . Secondo le prime ricostruzioni, Moratti sarebbe scivolato durante l’escursione, precipitando per circa sette metri in un tratto particolarmente scosceso e impervio del bosco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Nel bosco a cercare funghi ma finisce male: Guido muore così