La vicesindaca di Castel Guelfo, Eleonora Negroni, si dimetterĂ dal suo incarico in giunta. Al termine della seduta del consiglio comunale di giovedì sera, infatti, la giovane amministratrice ha anticipato la sua decisione che era nell’aria da un po’. Nessuna rottura o screzio alla base della sua scelta ma solo, come riportato in uno scritto letto davanti ai consiglieri guelfesi, la difficoltĂ di conciliare attivitĂ politica, ritmi di vita e di lavoro. Motivi personali, per dirla in due parole: "Essere assessora di un Comune di 4.500 abitanti significa anche non potersi dedicare completamente a questo incarico per la necessitĂ di conservare il proprio lavoro e avere 24 ore di permessi mensili per poter espletare il mandato – ha messo nero su bianco –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negroni si dimette: "Difficile conciliare il lavoro e la politica"