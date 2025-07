Ndoye può essere il weekend dei rilanci E intanto spunta Davitashvili come erede

Finito il ritiro, è destinata a entrare nel vivo anche la partita di Dan Ndoye. Sono infatti attesi per il weekend i rilanci preannunciati da Napoli e Nottingham per lo svizzero e le parole di Sam Beukema di ieri, giorno della presentazione dell’olandese alla corte partenopea, anticipano il nuovo tentativo degli azzurri: "Ndoye? Lo sento tutti i giorni, come pure Ferguson. Parliamo di tutto, come si fa con il migliore amico, non specificatamente del Napoli, ma vorrei sempre giocare con un amico. Anche se non so cosa accadrĂ , gli auguro di fare tutto quello desidera", ha spiegato l’olandese, sottolineando di aver accettato la corte del Napoli perchĂ© è impossibile rifiutare i campioni d’Italia sognando di coronare il sogno della nazionale lottando per scudetto e Champions. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

