Nascondeva 9 chili di marijuana modificati con agenti chimici pericolosi arrestato ristoratore

Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici che hanno effetti nocivi per la salute. Un 38enne di origini senegalesi è stato arrestato dalla polizia nell’ambito di un’operazione antidroga svolta nei giorni scorsi nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

