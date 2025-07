Nascondere i pokemon di gen 7 8 e 9 in I Know Why Legends | Z-A

Il mondo dei videogiochi Pok√©mon si prepara a una nuova avventura con l‚Äôatteso rilascio di Pok√©mon Legends: Z-A, previsto per il 16 ottobre 2025. Questo titolo, sviluppato da Game Freak e Creatures Inc., promette di offrire un‚Äôesperienza innovativa e ricca di sorprese, ma al contempo solleva domande riguardo alla presenza di Pok√©mon appartenenti alle ultime generazioni. Analizzeremo in dettaglio le anticipazioni finora emerse, le possibili novit√† introdotte e i motivi dietro l‚Äôassenza di alcuni Pok√©mon recenti nei trailer ufficiali. presenza di Pok√©mon delle generazioni 7, 8 e 9 in Z-A. nessun trailer ha mostrato Pok√©mon dopo la gen 6.

