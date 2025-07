Napoli Women ecco il calendario 2025-26 | mazzata all’esordio

Non solo la squadra maschile, anche il Napoli femminile è pronto a dare battaglia nel nuovo campionato di Serie A 2025-26. Le azzurre sono pronte a regalarci emozioni fino alla fine. Nonostante si siano salvate con solo una giornata di anticipo nella scorsa stagione, le azzurre sono pronte a fare sul serio e a ritornare protagoniste in questo nuovo campionato. In tal senso, è stato reso noto il calendario delle prime 11 giornate. Napoli Women: ecco le prime 11 giornate. Il Napoli Women affronta il suo secondo campionato consecutivo nella massima serie femminile con la voglia di consolidarsi e migliorare la propria posizione.

Il Napoli women riparte da David Sassarini. Trattative al via per la villafranchese Moretti - Il Napoli Women riparte da una certezza: David Sassarini sarà l’allenatore della prima squadra anche nella prossima stagione.

Juventus Women, Bellucci saluta definitivamente le bianconere: è ufficiale il suo passaggio a titolo definitivo al Napoli Femminile. Il comunicato con tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, Bellucci lascia definitivamente le bianconere e si accasa al Napoli Femminile.

Juventus Women, Bellucci saluta il bianconero: UFFICIALE la cessione al Napoli - È una Juventus Women decisamente attiva sul mercato, che in poco tempo ha chiuso diverse operazioni sia in entrata che in uscita.

