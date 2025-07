Napoli ufficiale l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic | il comunicato e i dettagli

2025-07-26 19:51:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Paolo D’Angelo 26 lug 2025, 21:51 Ultimi aggiornamenti: 26 lug 2025, 21:58 E’ ufficiale il colpo Vanja Milinkovic-Savic dal Torino: nuovo rinforzo per Antonio Conte Mancava solamente l’ufficialitĂ e adesso è arrivata: Vanja Milinkovic-Savic è un nuovo giocatore del Napoli. Continua la scintillante campagna acquisti del club campione d’Italia, che dopo aver chiuso almeno un colpo per reparto, regala a mister Antonio Conte un nuovo portiere, che si alternerĂ con Alex Meret. Questo il comunicato ufficiale del club campano: “ La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic-Savic dal Torino F. 🔗 Leggi su Justcalcio.com