Napoli torna di moda il nome di Gassova? Sul calciatore è forte anche il Bologna

Il calciomercato del Napoli è in pieno fermento e, tra grandi nomi e trattative di rilievo, non si esclude un colpo a sorpresa per il reparto offensivo. Il club partenopeo potrebbe valutare l’idea di puntare su una scommessa per l’attacco: si tratta di Wesley Gassova, giovane talento brasiliano classe 2005 attualmente in Arabia ed ex . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Parma – Napoli, Conte ha deciso: non si torna più indietro - Antonio Conte ha preso delle decisioni importanti per la gara del suo Napoli contro il Parma. Dopo il pareggio di domenica scorsa ottenuto allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa di Patrick Vieira, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé un altro match decisivo per la lotta scudetto con l’Inter.

Genoa, caccia al nuovo attaccante: Nzola in pole, torna di moda il nome di Simeone Il Genoa ha avviato ufficialmente la ricerca del nuovo attaccante per la prossima stagione e il nome di M’Bala Nzola è tornato a essere tra i più caldi per rinforzare la rosa a dis Vai su Facebook

Napoli, torna di moda il nome di Milinkovic-Savic per la porta - Saverio Fattori Il calciomercato del Napoli si muove su più fronti; per quanto riguarda l’attacco molto dipende da Osimhen ma gli obiettivi ... Secondo msn.com

Napoli, pronto un tris di acquisti: torna di moda Amrabat - Il Napoli, secondo Fasano, sarebbe prontissimo ad acquistare ben tre giocatori nei prossimi giorni. Segnala dailynews24.it