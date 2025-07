Napoli tentano di rubare il borsello a un tiktoker dopo una diretta lui reagisce | due rapinatori aprono il fuoco

Mario Cosentino, meglio noto come “ Mariomario “, era a cena con la sua famiglia in un ristorante di Mugnano di Napoli. Aveva da poco finito una delle sue dirette social per i quasi 2 milioni di persone che lo seguono tra Instagram e TikTok quando due malviventi hanno tentato di rapinarlo. Sarebbe stato lo stesso influencer napoletano a metterli in fuga. Mentre sgommavano via, però, i due hanno aperto il fuoco contro il ristorante. Fortunatamente non risulta nessun ferito. La tentata rapina e i due colpi di pistola. Si sono avvicinati quando ormai tutto era tranquillo e la telecamera del cellulare era spenta. 🔗 Leggi su Open.online