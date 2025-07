Napoli Metafisica su Sky Arte il docufilm dedicato alla mostra organizzata dal Comune

Una Napoli silenziosa, sospesa nel tempo e lontana dai cliché, restituita nella sua potenza visiva dallo sguardo di Mimmo Jodice. È questo il cuore di “ Napoli Metafisica. Mimmo Jodice e il Maschio Angioino ”, documentario scritto da Matteo Moneta e diretto da Simona Risi, in onda in anteprima su Sky Arte domenica 27 luglio alle ore 21.15. Prodotto da 3D Produzioni, il film è un doppio omaggio: da un lato ad uno dei grandi maestri della fotografia italiana, a cui il Comune di Napoli ha dedicato la mostra omonima, allestita negli spazi della Cappella Palatina, dell’Armeria e della Cappella delle Anime del Purgatorio di Castel Nuovo, dove le opere di Jodice entrano in dialogo con i dipinti di Giorgio de Chirico, creando un’esperienza visiva che trascende il tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it