Napoli Meret o Milinkovic-Savic? Di Fusco | Alex parte da titolare ma la concorrenza ora è reale

Napoli, chi sarĂ il portiere titolare: Alex Meret o Vanja Milinkovic-Savic? Le parole dell’ex portiere azzurro Di Fusco Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco ha detto la sua sull’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli. L’estremo difensore serbo, reduce da un’ottima stagione con il Torino, si giocherĂ . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Meret o Milinkovic-Savic? Di Fusco: «Alex parte da titolare, ma la concorrenza ora è reale»

In questa notizia si parla di: napoli - milinkovic - savic - fusco

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica - Il calciomercato del Napoli è un vortice di trattative che si intrecciano: una pista si complica, un'altra accelera verso la chiusura.

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà ) - Arrivano novità sul possibile futuro di Vanja Milinkovic-Savic, dato in orbita Napoli da tempo. Il portiere del Torino è ormai ad un passo dal chiudere con gli azzurri, negli ultimi giorni ci sono stati significativi passi in avanti.

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli guarda con interesse al portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, protagonista di una stagione di alto livello con la maglia granata.

Di Fusco: “Approvo il tandem Meret-Milinkovic Savic. Per me Meret resta il primo portiere del Napoli” - https://ilnapolionline.com/2025/07/25/di-fusco-approvo-il-tandem-meret-milinkovic-savic-per-me-meret-resta-il-primo-portiere-del-napoli/… Vai su X

Nuovo colpo in attivo per il Napoli. Attesa tra oggi e domani la chiusura per Milinkovic-Savic dal Torino: operazione da 22,5 milioni di euro Percorso inverso per Ngonge, ceduto in prestito proprio al Torino. Lo riferisce su X il giornalista esperto di mercato, Gi Vai su Facebook

Milinkovic-Savic o Meret? L'ex Di Fusco: "Non ho dubbi su chi sarà titolarissimo" - Savic, il calciatore ha sostenuto le visite mediche e si appresta ad apporre le firme sui contratti con il club partenopeo. msn.com scrive

Di Fusco: “Approvo il tandem Meret-Milinkovic Savic. Per me Meret resta il primo portiere del Napoli” - Raffaele Di Fusco, ex portiere di Napoli e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli sempre- Segnala ilnapolionline.com