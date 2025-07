Napoli Lucca subito protagonista | gol al debutto contro il Catanzaro; a segno anche Raspadori

Il Napoli batte il Catanzaro nella seconda amichevole estiva dopo il passo falso contro l’Arezzo: Lucca subito a segno Il Napoli di Antonio Conte conquista la sua prima vittoria estiva, riscattando il passo falso contro l’Arezzo con un convincente 2-1 sul Catanzaro. Una prova utile per oliare i meccanismi, soprattutto nel primo tempo, quando i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Lucca subito protagonista: gol al debutto contro il Catanzaro; a segno anche Raspadori

In questa notizia si parla di: napoli - catanzaro - lucca - subito

Primi test per il Napoli in amichevoli con Arezzo e Catanzaro - Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno Arezzo e Catanzaro i primi due avversari del nuovo Napoli nel ritiro di Dimaro, in Trentino, al via il 17 luglio.

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro - Non manca molto al via del ritiro del Napoli in quel di Dimaro – Folgarida. Arrivano novità importante sulle amichevoli che gli azzurri disputeranno.

Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos - Il Napoli tornerĂ in campo con cinque amichevoli ufficializzate nei due ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto).

Napoli-Catanzaro 2-0 al 7': è di Raspadori il primo gol della stagione, subito raddoppia Lucca su rigore Formazione a trazione anteriore e i risultati sono immediati. Catanzaro travolto. Neres e Lang stanno dilagando sulla fascia. Nemmeno in panchina McTo Vai su X

Napoli spumeggiante: subito due gol nei primi 10 minuti di gioco Prima Raspadori appoggia in rete su una grande giocata di Neres, mentre subito dopo raddoppia Lucca su rigore procurato stesso da lui #SSCNapoli #NapoliCatanzaro #Raspadori # Vai su Facebook

Napoli, vittoria contro il Catanzaro: Lucca subito a segno; Lucca e Raspadori regalano la vittoria al Napoli: Catanzaro ko nonostante Iemmello gol; Amichevoli: il Napoli stavolta non sbaglia, 2-1 contro il Catanzaro.

Il Napoli vince nel test con Catanzaro, in gol Raspadori e Lucca - Decidono i gol di Raspadori e Lucca, De Bruyne in evidenza ... Secondo corriere.it

Amichevoli: il Napoli stavolta non sbaglia, 2-1 contro il Catanzaro - Dopo il ko inaugurale contro l’Arezzo, il Napoli di Antonio Conte trova la prima vittoria del suo precampionato con il 2- Segnala msn.com