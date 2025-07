Napoli la festa continua

"> È il ritiro del Napoli, ci sono De Bruyne e Di Lorenzo, McTominay e Anguissa: eppure, il primo coro della serata di presentazione della squadra tra la gente è dedicato a Pedro. Già , lui, l’eterno fuoriclasse della Lazio che il 18 maggio ha giocato un po’ per i suoi compagni e un po’ per i futuri campioni d’Italia. Doppietta all’Inter e gratitudine eterna, il popolo azzurro canta come Raffaella Carrà anche a Dimaro. Ormai è un grande classico. L’urlo di tuono dei cinquemila spettatori dell’area eventi sotto le stelle, però, è tutto per loro: i ragazzi vestiti d’azzurro che hanno dipinto il cielo della città con il verde, il bianco e il rosso dello scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, la festa continua

Il file di Napoli a Noa Lang e Conte continua a creare la sua super squadra - 2025-07-17 15:55:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Dopo aver vinto lo “Scudetto” 2024-25, il Napoli E De Laurentiis ha mantenuto la loro promessa e continua a rafforzare la squadra per stabilirsi nell’élite di calcio italiano.

Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli e Inter, il duello continua - Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 4 maggio 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, Mauro Di Vito dell'Osservatorio Vesuviano: «Continua la crisi, il suolo si deforma di 1,5 cm al mese» - «Il fenomeno, come abbiamo detto più volte, sta continuando. Il suolo continua a sollevarsi, l'emissione di gas è potente, stamattina abbiamo fatto il punto della situazione e.

Nel cuore di Pirandello con Federica Luna Vincenti; I Gigli di Nola: «Evento modello per la rete di feste centenarie»; Napoli, l'indimenticabile festa per lo scudetto.

Napoli, la festa continua - È il ritiro del Napoli, ci sono De Bruyne e Di Lorenzo, McTominay e Anguissa: eppure, il primo coro della serata di presentazione della squadra tra la gente è dedicato a Pedro. Da napolipiu.com

Napoli, la festa Scudetto | LIVE - I festeggiamenti sono iniziati venerdì sera al termine della sfida con il Cagliari tra Piazza Plebiscito, che ha raggiunto la sua capienza massima, e ... gianlucadimarzio.com scrive