Il Napoli farà “ un nuovo stadio “, perché considera “incompatibile” l’investimento per il ‘Maradona’. “La riunione che si è tenuta tra Uefa, Figc, Comune e SSC Napoli, quest’ultima rappresentata dall’avvocato Arturo Testa, ha avuto un esito interlocutorio, non essendo stata assunta alcuna decisione. L’Uefa ha comunicato i rigorosi parametri richiesti per ospitare le gare dei campionati Europei di Calcio 2032, sottolineando la necessaria sintonia che deve sussistere tra Club e Comune per il buon esito del progetto. La SSCN ha espresso il proprio giudizio di inidoneità del Maradona ad ospitare Euro ’32. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli: “Faremo nuovo stadio”. Il ‘Maradona’ “investimento incompatibile”