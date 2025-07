Napoli deceduto il bimbo di 7 anni caduto in piscina | disposta l’autopsia

Si è tuffato in piscina e non è più riemerso, perdendo conoscenza lo scorso 24 luglio. La Procura di Salerno ha disposto il sequestro della salma per risalire alle cause del decesso, se si sia trattato di un incidente o di un malore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, deceduto il bimbo di 7 anni caduto in piscina: disposta l’autopsia

In questa notizia si parla di: piscina - napoli - deceduto - bimbo

ULTIM’ORA È vivo il bambino di 7 anni che nella serata di ieri, domenica 20 luglio, è stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli Vai su Facebook

Giffoni Valle Piana, incidente in piscina: bimbo deceduto oggi al Santobono - Non ce l'ha fatta il bimbo di appena sette anni che giovedì mattina aveva rischiato di annegare in una piscina a Giffoni Valle Piana. Scrive msn.com

Un bimbo di 7 anni cade in piscina e muore dopo due giorni di agonia - È morto il bambino di 7 anni che, l'altro giorno, era stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo essere caduto in una piscina e aver ingerito parecchia ... Riporta msn.com