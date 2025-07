Napoli chi sono i tre operai morti al Rione Alto | la tragedia in cantiere

Dramma al Rione Alto: in un cantiere all'interno di un palazzo in via Domenico Fontana un cestello montacarichi di un'impalcatura e crollato, causando la morte di tre operai, tutti tra i.

Identificati gli operai morti a #Napoli nel cantiere del Rione Alto: si tratta di Ciro Pierro, 62 anni, di #Calvizzano; Luigi Romano, 67, di #Arzano; e Vincenzo Del Grosso, 54 anni, di #Napoli (via Duomo). I tre uomini sono morti sul colpo dopo un volo di circa 20 m Vai su Facebook

Tragedia a Napoli: cede un ponteggio mobile in un cantiere al Rione Alto, tre operai perdono la vita precipitando dall’ottavo piano. #arenella Vai su X

