Napoli-Catanzaro | orario probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Seconda amichevole precampionato per il Napoli di Antonio Conte. Oggi, sabato 26 luglio, i campioni d'Italia affrontano il Catanzaro a Dimaro, per chiudere il ritiro contro i calabresi, guidati dal nuovo tecnico Alberto Aquilani. Gli azzurri partiranno in seguito per l'Abruzzo, per svolgere a Castel di Sangro la seconda parte della preparazione dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: napoli - catanzaro - orario - probabili

Primi test per il Napoli in amichevoli con Arezzo e Catanzaro - Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno Arezzo e Catanzaro i primi due avversari del nuovo Napoli nel ritiro di Dimaro, in Trentino, al via il 17 luglio.

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro - Non manca molto al via del ritiro del Napoli in quel di Dimaro – Folgarida. Arrivano novità importante sulle amichevoli che gli azzurri disputeranno.

Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos - Il Napoli tornerà in campo con cinque amichevoli ufficializzate nei due ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto).

#Napoli-#Catanzaro: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole Vai su X

Napoli-Catanzaro: orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli-Catanzaro: data, orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli-Catanzaro: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole.

Napoli-Catanzaro: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole - L'amichevole tra Napoli e Catanzato è in programma alle ore 18 e sarà visibile in pay per view a 9,99 euro su DAZN, Sky Primafila e OneFootball. Si legge su tuttosport.com

Napoli-Catanzaro dove vederla oggi in TV e streaming, orario e canale della partita amichevole - La squadra di Conte sfiderà i calabresi di Aquilani oggi, sabato 26 luglio, alle ore 18:00. Lo riporta fanpage.it