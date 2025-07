Napoli-Catanzaro | finisce 2-1

Il Napoli ha battuto 2-1 il Catanzaro¬† di Alberto Aquiliani, che solo nella seconda frazione ha insidiato la squadra di Antonio Conte. Sblocca la gara¬† Raspadori¬† su un cross basso di¬† Neres, subito dopo¬† Lorenzo Lucca ¬†trasforma dagli undici metri il raddoppio azzurro. Nel secondo tempo c‚Äô√® stata la rivoluzione annunciata con molti cambi da parte del mister. L‚Äôinserimento di tante seconde linee ha dato modo al Catanzaro di uscire con la sua qualit√† accorciando le distanze con¬† Iemmello. La novit√† della prima frazione degli azzurri sta nel modo in cui il mister ha messo in campo¬† De Bruyne¬† e¬† Raspadori. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com ¬© Gbt-magazine.com - Napoli-Catanzaro: finisce 2-1

In questa notizia si parla di: napoli - catanzaro - finisce - mister

Primi test per il Napoli in amichevoli con Arezzo e Catanzaro - Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno Arezzo e Catanzaro i primi due avversari del nuovo Napoli nel ritiro di Dimaro, in Trentino, al via il 17 luglio.

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro - Non manca molto al via del ritiro del Napoli in quel di Dimaro ‚Äď Folgarida. Arrivano novit√† importante sulle amichevoli che gli azzurri disputeranno.

Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos - Il Napoli tornerà in campo con cinque amichevoli ufficializzate nei due ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto).

Catanzaro, finisce l'avventura di mister Caserta con le aquile. Risolto ... - Catanzaro 1929 comunica che, in data odierna, è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto con l‚Äôallenatore Fabio Caserta e il suo staff. tuttomercatoweb.com scrive

Catanzaro, finisce l'avventura di mister Caserta con le aquile. Risolto ... - Una notizia che già era nell'aria, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, adesso arriva anche l'ufficialità del tutto: mister Fabio Caserta ha deciso di lasciare il Catanzaro, firmando quest'oggi la ... Da m.tuttomercatoweb.com